Etats-Unis: L’éthique de la Cour suprême scrutée au Sénat

Si une audition parlementaire sur l’éthique de la Cour suprême est inhabituelle, il est aussi rare qu’elle soit au cœur de polémiques sur «tant de juges et tant de sujets», explique Steven Schwinn, professeur de droit à l’Université de l’Illinois, à Chicago. Cela tire encore davantage vers le bas les «niveaux de confiance et de popularité» déjà historiquement faibles, et mine l’image d’une cour censée être «spéciale» et «indépendante», affirme-t-il.