Sicile : L’Etna crache des cendres et provoque la fermeture de l’aéroport de Catane

Dix jours après sa première éruption de l’année, l’Etna s’est à nouveau manifesté ce lundi. Le volcan italien a même rempli de cendres des routes, balcons et toits de plusieurs localités siciliennes.

Le volcan, dont la majestueuse silhouette domine l’est de la Sicile et, notamment, la ville portuaire de Catane, a formé une coulée de lave et un panache de fumée et de cendres s’étendant sur plus de dix kilomètres, selon la Protection civile de Sicile. Des cendres sont tombées sur les routes, balcons et toits de plusieurs centres urbains de la région, notamment à Milo et Acireale.