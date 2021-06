Espace : L’étoile Bételgeuse n’est pas sur le point d’imploser

Une chute de la luminosité de la «super géante rouge» avait mis le monde de l’astronomie en ébullition. Les spécialistes espéraient pouvoir observer une supernova.

Pas si simple, à en croire les conclusions de l’équipe internationale d’astronomes, publiées mercredi dans Nature. Car des scientifiques n’excluaient pas que la baisse de luminosité de Bételgeuse résulte simplement d’une tache ponctuelle plus froide, et donc moins lumineuse, à la surface de l’étoile.

«Coeur de fer»

Des astronomes avaient supposé à l’époque que l’évènement présageait une fin prochaine de cette «super géante». Un qualificatif pas volé pour ce type d’étoile, peu répandu, avec ici la masse de 20 soleils, et un rayon 900 fois plus grand. Si Bételgeuse était à la place du Soleil, nous nous trouverions à l’intérieur de l’étoile.

Mais «plus une étoile est grosse, plus sa vie est courte», rappelle Miguel Montargès. Infiniment plus. Avec seulement 8 millions d’années, «elle est déjà mourante, alors que notre soleil, qui sera encore là dans quelques milliards d’années, l’a vu naître et la verra mourir».

Mais pourquoi présageait-on sa mort? Parce que son passage de la couleur bleue (qu’elle arborait dans la force de l’âge), à la couleur rouge (il n’y a pas plus de 100’000 ans), signe l’épuisement du stock d’hydrogène qu’elle pouvait fusionner pour vivre. Elle a encore de la ressource, avec l’hélium et d’autres éléments toujours plus lourds à brûler, comme le carbone. Mais ces fusions vont être toujours plus rapides. Et un jour, «l’étoile va développer un coeur de fer, un élément extrêmement stable», qu’elle ne pourra consumer, explique Miguel Montargès.