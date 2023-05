Présidentielle américaine: L’étoile montante Ron DeSantis a déjà perdu de son éclat

Ron DeSantis ne s’est toujours pas officiellement lancé dans la course à la Maison-Blanche.

L’un est jeune, chéri par la droite dure, et vient d’être réélu haut la main à la tête de la Floride. L’autre est septuagénaire, fraîchement inculpé, mais surfe largement en tête des sondages pour l’investiture républicaine. Dans sa bataille avec Ron DeSantis pour l’élection présidentielle de 2024, Donald Trump bouscule encore, avec fracas, les normes de la politique américaine.

Pourquoi le profil de cet ancien joueur de baseball universitaire, marié et père de trois enfants peine-t-il à séduire? Et comment Trump, mis en accusation par deux fois au Congrès, inculpé par un tribunal de New York, parvient-il encore à plaire? Élu à la tête de la Floride en 2018, DeSantis a braqué les projecteurs sur son État en le transformant en laboratoire des idées conservatrices: l’accès aux armes y a été facilité, une guerre contre une supposée «bien-pensance» lancée.