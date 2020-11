Début septembre, Pat Burgener s’est offert un buzz inattendu. Le snowboardeur et musicien lausannois a posté, sur Facebook, une vidéo d’un parkour réalisé par ses soins à Crans-Montana. Cette pratique, qui consiste à franchir une succession d’obstacles uniquement grâce à ses capacités motrices, met en avant les qualités d’agilité du pratiquant et promet un rendu spectaculaire à l’observateur. Pour preuve, la vidéo de Burgener a attiré plus de deux millions de vues en à peine deux jours.