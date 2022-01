Football – L’étonnante reconversion de Fábio Coentrao

Football : L’étonnante reconversion de Fábio Coentrão

Retraité des terrains depuis cet été, l’ancien latéral gauche portugais du Real Madrid travaille désormais dans l’univers de la pêche.

C’est une question que chaque footballeur professionnel s’est posé au moins une fois: quelle vie au terme de la carrière? Les possibilités sont multiples. Fábio Coentrão , lui, a choisi une voie peu ordinaire. Après avoir raccroché les crampons cet été, à 33 ans, le Portugais s’est reconverti dans l’univers de la pêche. Il dirige actuellement une équipe d’environ 45 personnes et possède trois bateaux actifs. Et c’est tout sauf un choix par défaut.

Dans un reportage réalisé par la chaîne YouTube Empower Brands Channel, l’ancien joueur de Benfica et du Real Madrid, aux 52 sélections avec le Portugal, s’explique sur ce hobby: «Mon père a toujours possédé un bateau, il était à fond dans la pêche. Je l’accompagnais beaucoup, j’adorais cela. Dès que j’avais un peu de temps libre, ma vie, c’était la mer, la pêche. Et évidemment, je savais que le football prendrait fin un jour, que je devrais prendre une autre direction dans ma vie, et mon bonheur se trouve en mer. Je veux mener cette vie.»