Accusée de meurtre : L’étrange argument d’une femme enceinte pour sortir de prison

Enceinte de six semaines au moment où elle a tué une mère de famille, une Américaine réclame sa libération sous prétexte que son fœtus est innocent.

Natalia Harrell, 24 ans, se trouve derrière les barreaux depuis l’été dernier pour le meurtre d’une femme de 28 ans, mère de trois enfants. Les faits remontent à la fin du mois de juillet, à Miami (Floride). La jeune femme, alors enceinte de six semaines, passait la soirée dans un bar avec un groupe d’hommes et de femmes. Durant cette sortie, Natalia aurait été irritée par le comportement de Gladys Borcela, qu’elle jugeait excessif. Les deux Américaines ont quitté l’établissement à bord d’un Uber, accompagnées d’une autre femme et deux ou trois hommes.