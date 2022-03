Présidentielle française : L’étrange campagne s’anime enfin… un peu

À deux semaines du 1er tour, les candidats font feu de tout bois, samedi et surtout dimanche, avec des meetings en pagaille.

Mais c’est Jean-Luc Mélenchon, crédité d’entre 12,5 et 15% des voix selon les sondages, qui joue le plus gros ce dimanche sur la plage du Prado à Marseille. Le candidat de l’Union populaire espère une nouvelle fois attirer les foules, comme le dimanche précédent à Paris. Sa marche parisienne de Bastille à République avait alors rassemblé des dizaines de milliers de personnes.

Marine Le Pen, qui semble tenir la corde pour la deuxième place qualificative, a choisi comme souvent une contre-programmation. Elle se rend en effet samedi et dimanche en Guadeloupe, pour la première fois depuis qu’elle préside le RN. Son père n’avait jamais pu y aller. Portée par des scores inégalés en Outre-mer à la présidentielle de 2017 puis aux européennes de 2019, la candidate continue à jouer la carte de la proximité. Elle ne tiendra pas de meeting mais visitera une usine d’eau potable, un marché et rencontrera des pompiers.

Et dimanche midi, magie de la télévision, elle sera sur France 3, juste avant Emmanuel Macron. Mais pour une possible confrontation directe entre les deux finalistes de 2017, il faudra encore attendre le verdict des urnes et le second tour.