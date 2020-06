Le football post-Covid-19

L’étrange célébration des joueurs de Salzbourg

Vainqueurs de la Coupe d’Autriche, Noah Okafor et ses coéquipiers sont restés à distance au moment de la remise du trophée.

Depuis quelques jours, le ballon rond roule à nouveau dans certains pays. Au prix, toutefois, d’importantes mesures sanitaires. Le huis clos est devenu la norme et les masques, le désinfectant ainsi que la distanciation, incontournables. Les joueurs sont même tenus de célébrer leurs buts avec retenue, signe que la proximité physique n’a plus sa place dans le football, pour l’instant du moins.

Au moment de recevoir leur trophée, les joueurs de Salzbourg ont été priés de respecter une distance de sécurité, comme le réclamait le protocole. Afin d’éviter toute erreur, des cercles ont même été tracés au sol afin d’indiquer aux vainqueurs où ils devaient se tenir. Et c’est ainsi qu’ils ont célébré leur sacre, sans pouvoir s’étreindre comme c’est habituellement l’usage dans ces situations.

Les images ont de quoi attrister les puristes mais mieux vaut s’y habituer le plus vite possible, car il y a de fortes chances de les revoir dans les semaines et mois à venir.