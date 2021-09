Road trip fatal aux États-Unis : L’étrange dernier message envoyé par Gabby

Alors que les autorités sont toujours aux trousses du petit ami de la jeune femme retrouvée morte dans un parc national, les enquêteurs tentent de retracer les derniers jours de la victime.

Brian Laundrie, lui, reste introuvable. Pour l’heure, le jeune homme n’a pas été mis en examen et n’est pas soupçonné d’un crime. Dimanche, le corps de Gabby a été retrouvé à moins de 300 mètres de l’endroit où des internautes avaient filmé, sans le savoir, la camionnette blanche du couple, le 27 août. Le véhicule était garé le long d’un chemin de terre près de Spread Creek, et Kyle et Jenn Bethune l’avaient filmé avec une GoPro en passant à côté, explique WFLA. En prenant connaissance de l’affaire Gabby, les blogueurs avaient eu une illumination et avaient ressorti cette vidéo. Leurs images ont été transmises au FBI.