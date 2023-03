Espace : L’étrange objet interstellaire Oumuamua ne serait pas «extra-terrestre» 

Le passage d’un mystérieux bolide dans notre système solaire en 2017 avait déconcerté les astrophysiciens, l’un d’entre eux allant jusqu’à y voir une technologie extra-terrestre. Une étude publiée mercredi propose une explication «non extra-terrestre» à l’exotique visite. Repéré par un télescope à Hawaï, « Oumuamua » – qui signifie «éclaireur» en hawaïen – filait à une vitesse si élevée qu’il ne pouvait provenir, et c’était une première, que d’un autre système stellaire.

La découverte a mis la communauté des astronomes en ébullition, eux qui cherchaient depuis longtemps des objets semblables à des comètes pénétrant notre système solaire depuis l’immensité de l’espace. Sauf qu’Oumuamua ne ressemblait pas aux comètes habituelles: il n’avait pas cette chevelure caractéristique que forme leur immense halo de gaz et de poussières à l’approche du Soleil.

Force mystérieuse

Le visiteur interstellaire, qui mesurait environ 100 mètres de large, se démarquait aussi par sa brillance et une grande variation de luminosité, donnant l’impression d’un objet métallique se retournant sur lui-même. Mais plus étrange encore, après avoir tourné autour du Soleil, Oumuamua a accéléré et s’est écarté de la trajectoire prévue, propulsé par une force mystérieuse qui l’a éjecté du système solaire.