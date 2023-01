Genève: L’étrange promotion avortée d’un ancien infirmier de Mancy

Genève : L’étrange promotion avortée d’un ancien infirmier du foyer de Mancy

Un infirmier qui a officié au foyer de Mancy entre 2018 et 2019 et sur lequel pèseraient des soupçons de maltraitance a été nommé à un poste important par le Département de l’instruction publique (DIP). Selon une information conjointe de «Léman Bleu» et de Heidi.news, l’homme a finalement renoncé à cette fonction. «Le contexte ne permet pas une prise de fonction sereine, ni pour l’office, ni pour la personne concernée», a expliqué le DIP aux deux médias.