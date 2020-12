Objet de sa réaction: des logos d’Extinction Rebellion (XR) peints sur des murs, des slogans et des affichettes collées, avec appels à se rebeller ou à rejoindre XR. Non loin, des vitrines de panneaux d’annonces avaient été brisées, dont l’une abritait l’affiche d’une ONG en faveur de l’initiative «Multinationales responsables».

XR botte en touche

«La police suit activement ce phénomène et collabore étroitement avec la Société générale d’affichage (SGA)», assure l’élu lausannois. De manière générale, la police interpellerait régulièrement des «auteurs de ce type de déprédations en flagrant délit. Ils sont ensuite déférés au Ministère public.» La SGA confirme qu’elle porte plainte systématiquement contre inconnu, mais elle dit ne pas avoir eu connaissance d’interpellations pour ces cas récents, ni pour ceux du début de l’année (lire encadré).

Interrogée par rapport aux tags et aux affiches retrouvés non loin des vitrines cassées, une ancienne porte-parole rappelle que XR se veut non-violent. Sans confirmer ni infirmer l’implication du collectif, elle s’est étonnée que les médias se focalisent parfois sur des dégâts minimes sans se soucier davantage de destructions plus massives que les militants dénoncent.