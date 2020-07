Ukraine

L’étrange vidéo de l’arrestation du preneur d’otages

L’homme qui avait pris en otage les passagers d’un bus mardi à Loutsk, en Ukraine, a été arrêté le soir même. Des vidéos de son arrestation circulent et elles ne montrent pas toutes la même scène.

La vidéo de l’arrestation visible sur Facebook semble presque irréelle. Elle montre un homme tranquille qui descend du bus et des agents en civil l’attendre, alors que celle diffusée par l’AFP semble montrer que l’arrestation n’a pas été une partie de plaisir.

Étranges vidéos de l’arrestation

L’arrestation de l’homme s’est faite sans effusion de sang. Elle semble presque irréelle à en croire la séquence publiée sur Facebook. Tournée en pleine journée, la vidéo montre le preneur d’otages sortir tranquillement du bus et lever les bras après quelques secondes. Des agents, non armés, s’approchent ensuite de lui comme s’il s’agissait d’un simple passager pour l’arrêter.

Une vidéo diffusée par l’A FP montre , elle , ce qui semble être la suite des événements. Tournée de nuit, on peut y voir l’homme , menottes aux poignets , couché par terre et entouré par des policiers des forces spéciales laissant penser que l’arrestation n’a pas été une partie de plaisir.

Libération réussie

«Tous les otages sont libres!» s ’ est félicité sur Facebook le vice-ministre de l ’ Intérieur, Anton Guerachtchenko. Les autorités ukrainiennes ont d ’ abord fait état d ’ une vingtaine de passagers retenus pendant plusieurs heures dans un bus dans cette cité d ’ environ 200 ’ 000 habitants, située à 400 kilomètres à l ’ ouest de la capitale Kiev, alors que la police et l ’ assaillant menaient des négociations «tendues », selon les forces de l ’ ordre.

L ’ assaillant a d ’ abord libéré une femme âgée, un adolescent et une jeune femme, à l ’ issue d ’ une conversation téléphonique avec le président ukrainien , Volodymyr Zelensky, selon la porte-parole de la présidence ukrainienne, Yulia Mendel. Les dix otages restants ont ensuite été libérés à l ’ issue d ’ une opération des forces spéciales et de la police, selon les services de sécurité ukrainiens (SBU).

Le preneur d ’ otages, un ancien prisonnier, a tiré sur les forces de l ’ ordre, ouvert le feu sur un drone qui survolait le minibus et jeté dans la rue un paquet explosif et une grenade, cette dernière n ’ ayant «heureusement pas explosé», selon la police ukrainienne. Il a également assuré avoir dissimulé «dans un autre endroit un engin explosif qui pourrait être déclenché à distance», selon le P arquet général ukrainien.

Selon M. Guerachtchenko, l ’ homme avait appelé la police en se présentant comme « Maxime Plokhoï » , un pseudonyme pouvant être traduit par «Maxime le Mauvais ». Plus tard dans la journée, l ’ assaillant a été identifié comme un citoyen ukrainien de 44 ans originaire de la région russe d ’ Orenbourg, déjà condamné à deux reprises, notamment pour «banditisme», «fraudes» et détention illégale, et ayant passé près de 10 ans en prison en Ukraine.