Nyon (VD) : Il échappe à la prison ferme après avoir étranglé un autre homme

Jugé pour avoir failli tuer le partenaire d’une amie d’enfance en décembre 2020 à Gland (VD), un trentenaire a écopé de deux ans de prison et 30 jours-amende à 30 francs. Une sanction assortie du sursis. Les juges nyonnais ont retenu les infractions de mise en danger de la vie d’autrui, tentative de menaces, menaces et injure contre le prévenu. Ils ont, en revanche, écarté la tentative de meurtre, au bénéfice du doute.

Arrivé enfant en Suisse, le prévenu, qui a une activité professionnelle stable et surtout la garde de son fils de 14 ans, ne sera pas expulsé, relate «La Côte». Néanmoins, selon le quotidien vaudois, la présidente du tribunal a jugé la culpabilité de l’homme importante: «Les faits sont graves. Il a laissé libre cours à sa colère et à son impulsivité sans aucune justification et mis en danger la vie d’un homme». Le jugement rendu ce lundi sanctionne également le comportement violent de l’accusé envers l’ex-mari de celle qui partageait sa vie en mars 2021, et qu’il avait injurié et menacé. Après le verdict, la procureure a fait part de son intention de faire appel.