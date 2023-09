Lettres anonymes: Elu lausannois menacé de «brûler comme au temps du Ku Kux Klan»

Le conseiller communal, arrivé d’Erythrée en 2005, est actif en politique et dans l’aide aux réfugiés.

La lettre reçue par la députée yverdonnoise Mathilde Marendaz mercredi dernier était déjà gratinée. Celle qu’a trouvé Samson Yémane, conseiller communal lausannois, sur son bureau ce lundi en remet une couche, cette fois aux relents racistes. Actif notamment dans l’aide aux réfugiés, le jeune Suisse d’origine érythréenne est accusé par l’auteur anonyme de «prendre la défense de tous les bougn*** de n*** (…) qui viennent se réfugier en Suisse et profiter de notre système (…)». Celui-ci le menace de «brûler comme au temps du Ku Kux Klan» et dit regretter qu’il n’ait pas été sur un bateau ayant coulé en Méditerranée.

Tant la forme que le fond du message ressemblent fort au courrier envoyé à Mathilde Marendaz, et laissent penser à un auteur commun. Pour l’heure, Samson Yémane a simplement publié une photo de la page A4 sur le réseau X, disant ne pas comprendre une telle violence. Les jeunes socialistes ont également partagé le post, disant leur soutien à leur camarade et ajoutant que «la misogynie, le racisme et la haine doivent être combattus.»