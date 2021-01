Dénouement : Disparue en France, l’étudiante Diary Sow de retour au Sénégal

La jeune femme de 20 ans dont la disparition a suscité l’émoi, dans l’Hexagone et au-delà, est rentrée au Sénégal, selon un journal local.

«De retour au Sénégal, Diary Sow (est) chez son parrain», le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, qui réside à Dakar, titrait en Une le journal «Rewmi Quotidien», confirmant une information du site d’information sénégalais PressAfrik.

Proche de la jeune fille et de sa famille, M. Thiam s’était rendu la semaine dernière à Paris et l’a «accompagnée» lors de son retour au Sénégal mercredi, selon ces médias. Sollicités par l’AFP, les autorités sénégalaises et M. Thiam se sont refusés à tout commentaire.