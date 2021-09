Conjoncture : L’euphorie retombe autour des prévisions de croissance

Le groupe d’experts du Secrétariat d’État à l’Économie révise sa prévision de croissance à la baisse pour 2021. Elle devrait être de 3,2 % et non de 3,6% comme annoncé en juin. Pour 2022, ils tablent sur 3,4 %.

Forte hausse attendue en 2022

La conjoncture mondiale devrait retrouver de la vigueur au cours de l’année qui vient. Les goulets d’étranglement qui touchent les composants et les matières premières et les capacités de transport devraient se résorber et la situation sanitaire continuer de se normaliser. La reprise économique prendrait ainsi de l’ampleur et s’étendrait davantage aux échanges internationaux de services, comme dans le secteur du tourisme. Tant la demande indigène que le commerce extérieur devraient de ce fait constituer d’importants relais de croissance. Au vu de tous ces éléments, le groupe d’experts prévoit pour 2022 une croissance du PIB corrigé des effets des grands événements sportifs de +3,4 % (prévisions de juin : +3,3 %).