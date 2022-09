Genève: Leur altercation finit par une course sur le capot

Tension sur 3 kilomètres

Vers 22h, alors qu’il roulait sur un tronçon à une voie, limité à 30 km/h, «un taxi Uber m’a fait des appels de phare pour que j’accélère; j’avais peur des radars, j’ai conservé la même allure.» Une fois la zone en chantier derrière eux, les engins ont de nouveau échangé des appels lumineux. Puis, trois kilomètres plus loin, à un feu rouge à l’entrée de Genève, le chauffeur pressé, avec un client à bord, est sorti de son véhicule. «Il a cogné ma porte, je suis sorti aussi – et j’avoue – je l’ai repoussé. Puis, il a regagné son auto. J’ai eu peur qu’il ne revienne avec une batte ou un truc comme ça», se rappelle le trentenaire.

L’homme s’est en fait contenté de filmer Karim. Lequel a lui aussi dégainé son portable pour garder une trace de la plaque minéralogique du taxi, tout en menaçant son propriétaire d’appeler la police. Là, coup de théâtre: «Il a repris le volant et a démarré. J’ai basculé sur le capot et je me suis accroché aux essuie-glaces sur plusieurs dizaines de mètres. Il a alors freiné brusquement, ça m’a éjecté sur la route.» La victime s’en est sortie avec de légères blessures, et va déposer une plainte.