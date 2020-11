Étudiante à l’Université Georgia Tech, Hannah Tindall s’est un peu précipitée en votant par correspondance. «J’ai rempli mon bulletin, scellé l’enveloppe de sécurité et réalisé que j’avais fait une erreur. Je l’ai ouvert frénétiquement et ça a complètement détruit le sceau», raconte la jeune femme de 22 ans à CNN .

C’est là que son camarade de classe Jack Purdy est arrivé à la rescousse. Pour l’étudiant, la question ne se posait pas: il fallait conduire son amie jusque chez elle en Pennsylvanie, pour qu’elle puisse voter en personne. «J’avais le temps et rien de mieux à faire que de m’assurer qu’elle puisse glisser son bulletin à temps», raconte le jeune homme.

Lundi soir donc, Hannah, Jack et leurs amis Dan et Gavin ont chargé leur voiture et se sont mis en route pour un road trip de 2500 kilomètres. Ils sont arrivés mardi matin à Harleysville, où l’étudiante a pu accomplir son devoir de citoyenne. L’occasion pour la jeune femme de renouer avec ses proches. «Je n’avais pas revu ma famille depuis la fin de l’été. C’était une grosse surprise pour ma maman», confie Hannah, qui a tout de suite repris la route vers Atlanta.