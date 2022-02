Etats-Unis – Leur bébé est né le 22.2.22 à 2h22… dans la chambre numéro 2

États-Unis : Leur bébé est né le 22.2.22 à 2h22… dans la chambre numéro 2

La petite Judah Grace a fait une entrée très remarquée dans ce monde, mardi en Caroline du Nord. Et pourtant, ses parents s’étaient faits à l’idée de ne jamais fonder de famille.

Le nouveau-né et sa maman se portent bien.

Elle ne le sait évidemment pas, mais de nombreux Américians parlent d’elle. La petite Judah Grace Spear a vu le jour mardi à Alamance (Caroline du Nord), choisissant son moment avec une extrême précision. Le bébé est en effet né le 22.2.22 à 2h22… dans la salle d’accouchement numéro 2. «J’ai entendu toutes les sages-femmes qui criaient d’excitation et je me demandais ce qui se passait. Et puis mon mari m’a dit qu’il était 2h22… J’ai dit: OK!» raconte Aberli Spear à WFMY.