Israël : Leur bébé n’a pas de billet, ils l’abandonnent à l’aéroport

Les Belges ne l’entendaient apparemment pas de cette oreille: ils ont abandonné leur enfant et sa poussette près d’un guichet et se sont dirigés vers la porte d’embarquement. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre le moment où des employées effarées découvrent le bébé caché sous une couverture. Alertée, la sécurité de l’aéroport a localisé le couple et l’a forcé à venir récupérer son enfant. Les deux voyageurs ont été arrêtés et interrogés par la police.