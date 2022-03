Royaume-Uni : Leur chien acheté une semaine plus tôt tue leur bébé

Une petite de 17 mois a perdu la vie lundi dans l’est de l’Angleterre, mutilée à mort par un animal que ses parents venaient d’acquérir.

Une petite ville de la banlieue de St Helens (est de l’Angleterre) est secouée par un épouvantable drame survenu lundi. Une petite fille de 17 mois a été violemment attaquée par le chien de la famille dans sa maison de Blackbrook. Emmenée à l’hôpital aux alentours de 16 h, Bella-Rae a succombé à ses blessures peu après. «Nous rentrions de l’école et j’ai entendu des cris. J’ai couru pour essayer d’aider et ai commencé la réanimation avant l’arrivée des secours», raconte au «Sun» un voisin ayant suivi une formation de samaritain.

Selon la police, les parents de la victime avaient acheté l’animal une semaine plus tôt. Le chien a été saisi par les autorités et euthanasié. Une enquête est en cours pour établir l’identité de l’ancien propriétaire du canidé. Il s’agira également de déterminer si l’animal appartenait à une race considérée comme illégale parce que dangereuse. «J’ai vu les officiers sortir le chien. Je n’ai pas pu voir de quelle race il s’agissait mais depuis derrière, on aurait dit un Staffordshire bull terrier ou un pitbull», explique Joanne, une voisine.

Mardi matin, des experts de la police ont passé la scène de crime au peigne fin, sous le regard hébété des habitants du quartier. «C’est effroyable ce qui est arrivé. C’est une rue normale et calme, les enfants jouent toujours dehors. Cette petite fille était toujours par là», confie une habitante souhaitant rester anonyme. «Bella-Rae a perdu la vie dans des circonstances inimaginables et terribles. Nos pensées vont d’abord et avant tout à la famille et à l’ensemble de la communauté en ce moment bouleversant», a réagi Steve Brizell, chef de la police du Merseyside.