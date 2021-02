Début février, un vol de ligne Swiss en provenance du Brésil a atterri à Kloten (ZH). Trois pilotes se trouvaient à bord de l’appareil: deux résidant en Suisse et un en Allemagne. Le collaborateur allemand a dû se soumettre à un test de dépistage avant de pouvoir rentrer chez lui puisque l’Allemagne classifie le Brésil comme pays à risque.

Les journaux du groupe «CH Media» écrivent ce jeudi que le test s’est révélé positif. Il s’est avéré par la suite que le pilote avait contracté le variant brésilien. Par acquis de conscience, l’employé a immédiatement averti Swiss tout comme ses deux collègues. La compagnie aérienne a à son tour contacté ses deux employés le jour-même, affirmant qu’ils allaient bientôt être contactés par le service de contact-tracing du canton de Zurich afin de savoir s’ils devaient se mettre en quarantaine ou pas. Or, ils ont dû attendre deux jours avant qu’on les appelle. Le contact-tracing zurichois a alors expliqué que c’était à l’équipe argovienne d’agir puisque les deux pilotes résident dans ce canton.

Deux autres jours se sont écoulés avant qu’un des deux pilotes suisses soit contacté. «La dame au téléphone m’a demandé comment se passait ma quarantaine. Je lui ai alors dit que je n’étais pas en quarantaine puisque je n’avais pas encore reçu de recommandation officielle et formelle. Elle m’a demandé de le faire immédiatement.» Son collègue, lui, n’aurait à ce jour reçu aucun appel. Il n’a donc jamais été en quarantaine. «Ça m’agace d’autant plus qu’on arrête pas de mettre en garde contre les différentes mutations du virus et que mon collègue a justement contracté le variant brésilien», affirme le pilote qui a été contacté après quatre jours.