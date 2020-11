États-Unis : Leur compte Instagram les propulse à la télévision

Ethan et Elizabeth Finkelstein, créateurs de Cheap Old Houses, seront les héros d’une nouvelle émission.

Leur passion, c’est de trouver de vieilles maisons pas chères. Et visiblement, il n’y a pas qu’Ethan et Elizabeth Finkelstein que ça intéresse, puisque leur compte Instagram sur lequel ils répertorient et présentent leurs trouvailles compte 1,4 million d’abonnés et que chacune de leurs publications est likée plusieurs dizaines de milliers de fois. Leur idée est simple: dénicher, principalement aux États-Unis, mais également ailleurs dans le monde, des bâtisses en bon état, construites avant 1970 et dont le prix de vente ne dépasse pas 150’000 dollars.