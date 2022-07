Génération Z: Leur conseil aux aînés: «N’ayez pas peur de nous, ayez confiance»

Nicole, directrice d’une entreprise à Genève, encense aussi les plus jeunes et dit avoir «très vite compris» que proposer des postes conventionnels ne fonctionnerait pas. Taux de travail à choix et modulable, quatre semaines de vacances payées et congés non payés illimités, flexibilité horaire et d’autres mesures nouvelles comme le versement des bénéfices pour des causes sociétales et environnementales, son entreprise s’est adaptée aux nouveaux usages. «Aujourd’hui, j’ai une équipe soudée, engagée et dont le turn-over est quasi inexistant. S’ils se sentent entendus et valorisés dans leurs besoins, ils déploient un engagement et une générosité hors pair», dit-elle.