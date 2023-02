Shanna et Jonathan : Leur départ de France crée la polémique

Choqués par le cambriolage de leur maison située sur la Côte d’Azur, survenu en janvier 2023, Shanna Kress, 36 ans, et son fiancé Jonathan Matijas, 33 ans, avaient dit à leurs fans qu’ils ne se sentaient plus en sécurité en France. Les parents de Loüka, né en novembre 2022, songeaient même à déménager à l’étranger. Les deux influenceurs français ont désormais pris leur décision. Ils s’installeront à Bali, île indonésienne célèbre pour ses montagnes volcaniques, ses rizières, ses plages et ses récifs coralliens. «C’était une de mes destinations coup de cœur. Parce que le partage avec les gens, il est incroyable», a expliqué Shanna, dans une vidéo postée sur YouTube, le 19 février 2023. On apprend que son fiancé qui, lui, n’y est jamais allé, se rendra sur place pendant une semaine «pour voir comment ça se passe».