Incendies aux États-Unis : Leur dilemme: partir ou reconstruire après l’enfer?

Les experts sont très partagés sur l’opportunité de rebâtir les milliers d’habitations détruites par les incendies.

«Aux États-Unis, c’est presque normal de dire: «On va reconstruire, on ne va pas renoncer, on va redresser la tête et revenir s’installer.» Mais la réalité c’est que nous n’aurons jamais assez de camions de pompiers pour en placer un devant chaque maison», illustre un soldat du feu californien à la retraite. L’Ouest américain se pose la question de savoir s’il faut rebâtir les milliers de bâtiments détruits par les feux de forêt qui ont dévasté des régions entières et fait plus de trente victimes, ou s’il ne serait pas plus sage de reconstruire ailleurs.