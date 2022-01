Jonathan Matijas et Shanna Kress sont malades

Jonathan Matijas et Shanna Kress : Leur disparition expliquée

Jonathan Matijas et Shanna Kress sont étonnamment discrets sur les réseaux sociaux depuis le début de l’année 2022. Le couple a, enfin, raconté pourquoi.

Six mois après avoir déjà inquiété leurs fans, Jonathan Matijas et Shanna Kress ont à nouveau disparu des radars. Que l’on se rassure, le couple file toujours le parfait amour. La chanteuse qui aime bien faire des farces et l’ex-footballeur ont révélé que c’était pour des raisons de santé qu’ils n’étaient plus actifs sur Instagram et Snapchat depuis le début de l’année 2022. «On est au bout de notre vie, surtout mon chéri. Il a eu une fièvre qui nous a vraiment inquiétés. Du coup, on a préféré se couper de tous les réseaux. Aujourd’hui, il va un peu mieux. C’est désormais ma santé qui est un peu basse», a expliqué la starlette de 35 ans révélée par les «Marseillais».