«Harry & Meghan»Leur docu n’est pas sorti qu’il fait déjà jaser

C’est probablement un des programmes de Netflix les plus attendus de cette fin d’année. Les trois premiers épisodes de «Harry & Meghan» seront visibles sur Netflix le 8 décembre 2022. Les trois suivants seront diffusés une semaine plus tard. Si ce documentaire pourrait bien raviver les tensions au sein de la famille royale britannique , sa bande-annonce, mise en ligne le 4 décembre 2022, fait déjà beaucoup parler outre-Manche. Elle serait carrément trompeuse pour avoir utilisé des clichés hors de leur contexte. La BBC a ainsi relevé plusieurs exemples «qui n’étaient aucunement en relation avec le couple».

Le premier est une séquence où l’on voit une haie de photographes sur laquelle on entend Harry dire: «Je devais faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille». Or, selon «The Sun», cette image d’une supposée invasion de paparazzis avait été filmée lors de la première d’un des films «Harry Potter» à Liverpool en 2011, cinq ans avant que Harry et Meghan ne se rencontrent. «L’utilisation de cette image, bien que démonstrative de ce qu’ils ont vécu, n’est pas une représentation factuelle d’un jour où les Sussex ont été mis sous pression par la presse, note « Cosmopolitan ». Autre exemple, lorsqu’on voit des photographes courir, laissant à penser que le couple est traqué par des chasseurs d’images. C’est faux, la séquence a été filmée lors du procès de Katie Price pour conduite en état d’ivresse en décembre 2021. Autre passage qui fait débat: celui d’une horde de photographes amassés autour d’une voiture, qui laisse à penser que c’est celle de Harry et Meghan. Faux, il s’agissait en réalité d’une séquence tournée autour de Michael Cohen, avocat de Donald Trump, qui quittait son appartement en 2019 pour aller purger une peine de prison pour des délits financiers.

Dernier plan à faire causer et pas des moindres. Il montre Harry et Meghan de dos en train d'être pris en photo depuis le haut. Ce passage insinue qu’une paparazzade est en cours. Que nenni! Un journaliste de l’«Evening Standard», spécialiste de la famille royale, a mis les points sur les i sur Twitter. «Cette photographie utilisée par Netflix et Harry et Meghan pour suggérer l’intrusion de la presse est une véritable parodie. Elle a été prise par quelqu’un qui était accrédité par la couronne à la résidence de l’archevêque Tutu au Cap. Seules trois personnes se trouvaient à cet endroit, qui avait été préalablement décidé avec Harry et Meghan. J’en faisais partie», a posté Robert Johnson.