Ce clip, tourné en noir et blanc, met en scène le chanteur dans un music-hall dans un univers inspiré des années 1930. Styles y apparaît d’abord seul avant d’inviter sur scène Phoebe Waller-Bridge, créatrice des séries à succès «Fleabag», pour laquelle elle a reçu des Emmy Awards, et «Killing Eve». Leur chorégraphie est parfaite et file la banane. Les commentaires de la presse, mais pas seulement, ne s’y sont d’ailleurs pas trompés. «Le Figaro» a qualifié cette mise en images de vidéo «la plus feel-good de ce début d’année». Pour la RTBF, ce duo est «incroyablement charismatique et pétillant et les rôles entre danseur et danseuse s’inversent avec malice».