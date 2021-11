L'EP de The Two Romans est un trait d’union

The Two Romans : Leur EP fait office de trait d’union musical

Le groupe pop-rock sort vendredi 26 novembre 2021 l’EP «The In Between». Son premier album en 2020 avait fait un joli carton.

Le groupe thounois The Two Romans, formé autour des frangins Mattia et Sam, sort l’EP «The In Between» vendredi 26 novembre 2021. Comme son nom l’indique, «L’entre-deux» en français, ce disque se place entre deux étapes pour le combo. D’un côté celle du premier album sorti en 2020, qui a rencontré un vif succès, de l’autre celle qui augure un nouveau long format en 2022. «C’est notre transition musicale... en musique», résume le groupe.