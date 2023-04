États-Unis: Leur famille n’avait plus vu naître de fille depuis 138 ans

Certains d’avoir un autre garçon, Carolyn et Andrew ont eu bien du mal à trouver des idées de prénom de fille.

Le 17 mars 2023 restera une date historique pour la famille Clark, originaire du Michigan. Ce jour-là, Carolyn et Andrew sont devenus les heureux parents d’une petite Audrey, mettant ainsi fin à une disette de près de 14 décennies. En effet, cela faisait 138 longues années que la famille Clark n’avait plus vu naître de fille. Selon les archives familiales, la dernière fois qu’un bébé de sexe féminin a vu le jour, c’était en… 1885. C’est dire si la venue au monde de la petite Audrey a été une «énorme surprise» pour son papa, Andrew.

Interrogée par «Good Morning America» , Carolyn se souvient du jour où son mari lui a expliqué que sa famille avait toutes les peines du monde à concevoir des filles. «Oh, c’est du 50-50… Qu’est-ce que tu entends par là?» lui a-t-elle alors répondu. «Non vraiment, cela fait plus de 100 ans que nous n’avons pas de fille dans notre descendance directe», lui a assuré Andrew. Sceptique, Carolyn a cherché à se faire confirmer cette étrange information par ses beaux-parents, ce qu’ils ont fait.

Déjà parents d’un… garçon, Carolyn et Andrew ont organisé en septembre dernier leur «gender reveal party», cette fête très américaine lors de laquelle les couples apprennent en grande pompe le genre de leur futur bébé. Parfois, l’un des parents est déjà au courant, mais le plus souvent, aucun d’entre eux ne sait à l’avance si la couleur qui sortira sera bleue ou rose. Dans ce cas-là, c’est un complice des futurs parents qui prépare la grande annonce. Dans le cas de Carolyn et Andrew, aucun des deux ne savait qu’une petite fille était en route.