États-Unis: affamé, leur fils de 10 ans ne pesait plus que 16 kilos

Une rapide enquête a en effet permis de déterminer que ses parents, Tyler et Krista Schindley, lui faisaient vivre un enfer depuis 2020. Ils l’affamaient intentionnellement et lui infligeaient des violences physiques et psychologiques, parfois devant leurs quatre autres enfants. La victime, qui n’était ni la plus jeune ni la plus âgée de la fratrie, était enfermée dans une chambre «pendant de longues périodes et régulièrement, sans lumière, nourriture, habits, interactions avec autrui ou assistance d’un adulte», explique un document judiciaire. Tyler et Krista Schindley, de respectivement 46 et 47 ans, sont par ailleurs accusés de n’avoir pas fait soigner une grave blessure dentaire dont souffrait leur fils.