Le fils de Jessica Thivenin regardé comme un pestiféré

La famille Thivenin-Garcia a passé son dimanche après-midi du 14 mai 2023 dans un parc pour enfants. Dans les stories publiées sur Instagram, on peut découvrir la progéniture du couple d’influenceurs s’amuser comme des petits fous. Sauf que plus tard, sur Snapchat, Jessica a révélé que tout ne s’était pas si bien déroulé que ça. «Quand Maylone est actif, quand il court, il tousse sans s’arrêter. Du coup, il y a des parents qui sont allés se plaindre. Ça me fait un mal de chien. Mon fils n’est pas malade. Il a une malformation, il a des problèmes de santé. Tout le monde s’est barré, pourtant, on leur a expliqué qu’il n’est pas contagieux. Pour mon cœur de maman, c’est très difficile. J’ai failli pleurer deux fois. J’ai tellement hâte que mon fils aille bien», a raconté très émue la Française de 33 ans, également mère de Leewane, 21 mois, qu’elle n’hésite pas à punir.