Soirée électro à l’heure de l’apéro. Jeudi, sur le coup des 17h, les habitants du quartier huppé et d’habitude plutôt calme de Rieu-Florissant, à Genève, ont pu profiter de puissantes basses. Et pour cause, sur le toit d’un immeuble la rue Robert-de-Traz, un DJ tournait un live stream électro. «J’habite dans l’immeuble d’en face, a témoigné une voisine. On entendait bien la musique. J’ai pensé à une fête, mais avec les plantes sur la terrasse, on ne voyait pas grand chose». Alertée par plusieurs habitants du quartier, la police est intervenue.