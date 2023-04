Canton de Zurich: Leur maquette de trains doit disparaître après 30 ans

135 mètres de voies

Le réseau de trains miniature était composé de deux voies. L’une était longue de 80 mètres, l’autre de 55 mètres. Les locomotives et les wagons étaient construits à l’échelle 1:45. Le modéliste avait aussi confectionné des viaducs et des tunnels pour que les rails puissent sillonner ce paysage accidenté et «montagneux».