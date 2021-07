Covid en Birmanie : Leur mission? Aller retirer les cadavres

En Birmanie, de nombreux malades du Covid-19 refusent de se rendre dans les hôpitaux désertés par les soignants depuis le coup d’État militaire et préfèrent rester chez eux, quitte à y mourir. Des bénévoles débordés s’organisent pour récupérer les corps. «On prend en charge entre trente et quarante corps par jour. Parfois, on en retrouve deux dans une seule maison», relève Than Than Soe, qui dirige Shin Than Khwint EMS, une équipe de volontaires à Rangoun.