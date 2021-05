États-Unis : Leur patronne ne veut pas pérenniser le télétravail? Ils se mettent en grève

Cathy Merrill, propriétaire du magazine américain «Washingtonian», s’est attiré les foudres de ses employés après avoir plaidé pour un retour au bureau.

Aux États-Unis, de nombreux employés ne sont pas retournés sur leur lieu de travail depuis plus d’un an, face aux risques liés à la pandémie. Mais la campagne de vaccination bat son plein et de nombreuses entreprises s’interrogent sur la façon de s’organiser.