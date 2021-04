Paris et Cara : Leur relation fait encore fantasmer

Paris Jackson et Cara Delevingne se sont fait tatouer la même rose rouge. De quoi faire naître une nouvelle rumeur d’idylle…

Depuis qu’elles ont été vues très complices à l’afterparty des Oscars, dimanche 25 avril 2021, Paris Jackson et Cara Delevingne font de nouveau fantasmer au sujet de leur relation ambiguë, rapporte Page Six. Il faut dire que la chanteuse et actrice américaine de 23 ans et le top britannique de 28 ans se sont récemment fait tatouer la même rose rouge sur leur avant-bras. Un symbole qui en dit long pour leurs fans.