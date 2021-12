Le remix de The Age Of Love entre dans l'histoire

Enrico Sangiuliano et Charlotte de Witte : Leur remix entre dans l’histoire de la techno

La nouvelle version de «The Age Of Love» proposée par Charlotte de Witte et Enrico Sangiuliano a fait un tabac sur la plateforme Beatport.

Le remix du titre «The Age Of Love» par Charlotte de Witte et Enrico Sangiuliano a été le single le plus vendu de la catégorie techno sur Beatport en 2021. Il faut dire que le couple a réussi un coup de maître en travaillant sur ce morceau mythique sorti en 1990. Tout en conservant les montées psychédéliques qui ont permis à «The Age Of Love» de marquer l’histoire de la trance, le duo a réussi à subtilement y intégrer des sons actuels de techno et d’acid.