Orlando Bloom et Katy Perry: Leur romance n’est pas si rose

Orlando Bloom et Katy Perry : Leur romance n’est pas toujours rose

Depuis qu’ils sont tombés amoureux en 2016, Katy Perry, 38 ans, et Orlando Bloom, 46 ans, ont tout pour être heureux. Et cela même s’ils se sont séparés en 2017, avant de se réconcilier un an plus tard. Fiancés en 2019 et devenus parents d’une petite Daisy, 2 ans, la chanteuse américaine, qui déteste être célèbre, et l’acteur anglais forment l’un des couples les plus glamours à Hollywood.