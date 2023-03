États-Unis: Leur tendre moment dans un spa est interrompu par des coups de griffe

Pour la détente, on repassera. Un couple était en train de prendre du bon temps dans un spa extérieur, samedi dans le Colorado, quand un visiteur impromptu a débarqué. L’homme a senti quelque chose lui attraper la tête. «Lui et sa femme ont commencé à crier et à gicler la bête. L’épouse de la victime a attrapé une lampe torche et l’a braquée sur l’animal, qu’ils ont identifié comme étant un puma», a expliqué lundi le département des Parcs et de la Vie sauvage du Colorado.