Leur tentative de voler en jet privé à l’œil fini devant la justice

Genève : Leur tentative de voler en jet à l’œil finit devant la justice

Cinq hommes avaient réservé un trajet à 40’000 euros entre Genève et Chypre à l’aide de documents volés. Ils ont été démasqués, puis condamnés.

Ils voulaient effectuer un vol Genève-Chypre en jet privé à l’œil, mais n’ont jamais décollé. Piégés par la compagnie aérienne qui s’était méfiée, ces cinq jeunes hommes originaires de la région lyonnaise n’étaient pas attendus par des hôtesses de l’air mais par des agents de police lorsqu’ils se sont présentés, en juin dernier, à l’aéroport de Cointrin. Ainsi que le rapporte la « Tribune de Genève », ils ont tous été condamnés par ordonnance pénale à 60 jours-amende à 20 francs le jour pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres.

Les malfrats, qui avaient contacté une société italienne de courtage de jets, s’étaient fait remarquer en insistant un peu trop pour accélérer le processus de réservation. Puis ils avaient transmis la pièce d’identité d’une Française d’une vingtaine d’années ainsi qu’un document bancaire qui semblait faux. Suspicieux, l’opérateur avait retrouvé la jeune femme sur internet et l’avait contactée: elle s’était récemment fait voler son sac, son portefeuille et ses documents, et n’avait jamais eu l’intention de dépenser 40’000 euros pour se rendre à Chypre. Au lieu de stopper là la transaction, la société avait préféré laisser croire aux cinq hommes que leur ruse avait fonctionné, puis avait averti la police genevoise.