Hawaï : Leur vidéo avec un phoque n’était pas si drôle que ça

Deux Américains en lune de miel se sont approchés d’un animal en voie de disparition, le mois dernier. Postées sur TikTok, leurs images leur ont causé bien des ennuis.

Le voyage de noces de deux Américains à Hawaï a tourné au vinaigre. Selon l’agence AP, Stephen et sa femme Lakyn sont tombés sur un phoque moine hawaïen lors d’une promenade sur une plage de Kauai le mois dernier. Le jeune marié a filmé son épouse en train de toucher l’animal – une espèce en danger – et de sursauter face à sa vive réaction. Après avoir publié cette vidéo qu’il pensait amusante sur TikTok, le couple, établi en Louisiane, a reçu une volée de bois vert qu’il n’avait pas vue venir.

Menacés de mort par certains internautes fous de rage, les deux tourtereaux ont fini par rendre leur compte privé et faire amende honorable dans la presse hawaïenne, mardi: «Nous sommes profondément désolés. Nous adorons Hawaï et sa culture. Nous n’avions pas l’intention d’offenser qui que ce soit. Nous respectons la culture. Nous n’avons vu aucun panneau. Nous ne savions rien, mais je sais que ce n’est pas une excuse. Nous adorons les animaux. Nous ne cherchions à lui faire aucun mal, ni à lui faire peur», a assuré Stephen au «Honolulu Star-Advertiser» .

Selon le journal, le fait de toucher ou de gêner un phoque moine hawaïen constitue une infraction passible d’une amende de 50’000 dollars, voire d’une peine de prison. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) demande au public de rester à au moins 15 mètres des animaux en voie de disparition. Les jeunes mariés ont bel et bien été mis à l’amende, mais on ignore le montant de leur prune.