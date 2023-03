Océan Pacifique: Leur voilier coule après un choc avec une baleine

Rick Rodriguez et ses amis ont trouvé refuge dans un canot de sauvetage et un canot pneumatique. Instagram – Rick Rodriguez

«La deuxième pizza venait de sortir du four, et j’étais en train de tremper une part dans de la sauce ranch quand la moitié arrière du bateau s’est violemment soulevée.» Interrogé par le «Washington Post» par téléphone satellite, Rick Rodriguez, habitant de Tavernier, en Floride, raconte la stupeur qui les a saisis, lui et ses amis, après que leur voilier, le «Raindancer», est entré en collision avec une baleine, en plein océan Pacifique.

Le groupe avait prévu un voyage de trois semaines entre les îles Galápagos et la Polynésie française, à environ 6500 milles dans le Pacifique Sud, selon le quotidien britannique «The Guardian». L’accident a eu lieu le lundi 13 mars, après treize jours de croisière. Les membres de l’équipage ont été éjectés de leur siège par la violence du choc. «J’ai vu une énorme baleine sur le côté arrière-bâbord, avec son aileron latéral en l’air», a déclaré Alana Litz.

Cinq secondes après la collision, une alarme a retenti, signalant que le bateau se remplissait d’eau. Rick Rodriguez a lancé un appel de détresse sur une radio VHF et «envoyé la radiobalise de localisation des sinistres», un signal de détresse qui est relié à un réseau mondial de sauvetage. Les garde-côtes péruviens ont ensuite capté le signal et prévenu une station des garde-côtes américains en Californie, qui supervise les navires américains dans l'océan Pacifique.

«On vous tient, mon pote!»

Après avoir récupéré de l’eau douce, de la nourriture et du matériel d’urgence, mais n’ayant pas eu le temps de prendre leurs passeports, les quatre amis ont sauté dans un canot de sauvetage et un canot pneumatique. À bord, ils disposaient d’un téléphone, d’un hotspot wifi par satellite et d’une batterie externe. Rick Rodriguez a d’abord «envoyé un message» à son ami et collègue Tommy Joyce, qui naviguait sur la même route que le «Raindancer», à environ 180 milles nautiques (un peu plus de 330 km) derrière lui. «Tommy, ce n’est pas une blague! Nous avons heurté une baleine et le bateau a coulé.»

«Tommy, ce n’est pas une blague! Nous avons heurté une baleine et le bateau a coulé.» Rick Rodriguez

Rick a ensuite contacté son frère Roger en lui demandant de rassurer leur mère et d’écrire à Tommy Joyce sur WhatsApp. Peu après est venue la réponse de Tommy: «On vous tient, mon pote!»

Débarqués en Polynésie

Quelques heures plus tard, tout le monde était sain et sauf à bord du «Rolling Stones», un bateau dont le capitaine, Geoff Stone, avait reçu d’un ami l’un des appels de détresse de Rick Rodriguez et avait coordonné le sauvetage du groupe avec Tommy Joyce et les autorités péruviennes.

Remis de leur frayeur, les quatre amis devaient être débarqués en Polynésie française ce mercredi. En attendant, Rick regrette certes la perte du «Raindancer», sur lequel il vivait et qu’il avait réaménagé pour le voyage, mais est conscient de sa chance. «Je me sens reconnaissant d’avoir été secouru si rapidement!»