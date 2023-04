Football: Trois questions pour expliquer l'Euro 2025

Qui d’autre veut organiser l’événement?

Outre la Suisse, la Pologne, la France et une alliance entre la Norvège, la Suède, la Finlande et le Danemark cherchent à mettre la main sur l’événement. Sur ces quatre candidatures, celle nordique et celle de la Suisse sont celles qui semblent le plus convaincre les sphères de gouvernance du football féminin.