Bâle : L’Euro-Airport évacué à cause d’un bagage abandonné

Un bagage laissé sans surveillance a entraîné l’évacuation de la zone du terminal. Les lieux ne sont plus accessibles depuis 17 h ce mercredi.

Une intervention de police est actuellement en cours à l’Euro-Airport de Bâle. Depuis peu après 17 h, les lieux ne sont plus accessibles. Une porte-parole de l’aéroport a confirmé à «20 Minuten» que «la procédure standard avait été engagée suite à l’abandon d’un bagage». Autrement dit, la zone concernée du terminal doit être évacuée.

C’est la deuxième fois en quelques jours que l’Euro-Airport fait face à une telle situation. Le dimanche de la Pentecôte, un bagage avait déjà été laissé sans surveillance, provoquant le chaos à l’aéroport. Des affiches et des annonces avertissent pourtant les voyageurs que «tout bagage abandonné entraînera l’évacuation de l’aéroport». De plus, une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros (plus de 470 francs) est infligée au propriétaire.