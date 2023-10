L’euro dégringole à cause du conflit Israël-Hamas

Mercredi en fin d’après-midi, il était possible d’acheter 1 euro au prix de 0,9468 franc suisse.

L’euro n’a jamais été aussi bon marché en Suisse. Dans le courant de la journée de mercredi, il était possible d’acheter 1 euro au simple prix de 0,9449 franc suisse. En fin de journée, il se stabilisait à 0,9468 franc.

Alors que la monnaie commune de l’Union européenne se dépréciait, le dollar américain, lui, prenait de la valeur. Ainsi, il était possible d’acheter mercredi en fin d’après-midi 1 euro au prix de 1,0535 dollar américain. La Banque centrale européenne a fixé le taux de référence à 1,0565 dollar. Le dollar américain valait ainsi 0,9465 euro. Selon les acteurs du marché, le dollar américain était notamment plus demandé, compte tenu de la morosité actuelle des marchés boursiers.

Retour à l’or

L’incertitude des marchés des devises est notamment due au conflit actuel opposant Israël et le Hamas. C’est pourquoi de nombreux investisseurs se réfugient dans des valeurs dites «éternelles» telles que l’or. A la Bourse de Londres, une once atteignait les 1962 dollars mercredi après-midi, soit 39 dollars de plus que la veille.