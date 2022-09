Hockey sur glace : L’Euro Hockey Tour aura lieu à Fribourg et à Zurich

L’équipe de Suisse affrontera la Suède, la Finlande et la Tchéquie en décembre prochain, lors d’un tournoi qui se veut préparatoire au championnat du monde 2026.

Ces deux prochaines années, la Suisse fera partie de l’Euro Hockey Tour, dans le cadre duquel se mesurent les quatre meilleures nations européennes de hockey sur glace. Le tournoi en Suisse aura lieu du 15 au 18 décembre prochains à Fribourg, et le Breakout Game se jouera le 9 février 2023 à Zurich. Outre l’équipe de Suisse, les trois meilleures nations européennes que sont la Suède, la Finlande et la Tchéquie participeront au tournoi.

En plus des aspects sportifs, économiques et infrastructurels, la décision de faire jouer le tournoi à la BCF Arena de Fribourg a également été prise eu égard au fait que Fribourg sera l’une des deux villes hôtes du championnat du monde 2026. «L’Euro Hockey Tour en décembre prochain représente pour nous l’occasion idéale pour acquérir de premières expériences à Fribourg en vue des Mondiaux 2026, et d’offrir une vitrine avant les Mondiaux en Suisse», explique Patrick Bloch, CEO de Swiss Ice Hockey.